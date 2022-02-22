Почти половина украинцев готовы воевать либо оказывать невоенную помощь ВСУ – опрос

8,2% опрошенных заявили, что вступят в Вооруженные силы Украины для отражения российской агрессии на фронте Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

8,2% опрошенных заявили, что вступят в Вооруженные силы Украины для отражения российской агрессии на фронте.

14,3% граждан намерены присоединиться к добровольческим силам для борьбы в тылу противника.

Еще 25,2% респондентов готовы оказывать посильную невоенную помощь (деньгами, работой, в качестве донора крови и так далее).

В то же время 17,7% опрошенных сказали, что ничего не будут делать, "стараясь просто выжить", а 3,1% – попытаются уехать из страны.

13,5% респондентов не верят во вторжение РФ на территорию Украины.

Опрос проводился 1–12 февраля среди граждан по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошен 2001 респондент методом интервью "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки – 2,2%.