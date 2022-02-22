На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил травму и пятеро ранены – штаб ООС

Боевики сегодня 73 раза нарушили договоренности о режиме тишины, из них 53 – из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.
"Враг использовал 292 снаряда и 455 мин. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение, еще пятеро – боевые травмы. Воины находятся в медучреждениях, состояние их здоровья удовлетворительное. Еще один украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование ОС выражает искренние глубокие соболезнования родным и близким погибшего", – сказал начальник пресс-службы ООС Павел Ковальчук.
О гибели украинского военнослужащего на Донбассе проинформировал в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Неизвестно, речь идет о том же погибшем, о котором сообщили в штабе, или же это вторая жертва за день.
Сообщение Геращенко появилось уже после сводки штаба. Он пишет, что военнослужащий погиб сегодня вечером в результате обстрела со стороны боевиков вблизи поселка Новотроицкое Волновахского района.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.
21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.