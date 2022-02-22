На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил травму и пятеро ранены – штаб ООС

Боевики сегодня 73 раза нарушили договоренности о режиме тишины, из них 53 – из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

"Враг использовал 292 снаряда и 455 мин. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение, еще пятеро – боевые травмы. Воины находятся в медучреждениях, состояние их здоровья удовлетворительное. Еще один украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование ОС выражает искренние глубокие соболезнования родным и близким погибшего", – сказал начальник пресс-службы ООС Павел Ковальчук.

О гибели украинского военнослужащего на Донбассе проинформировал в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Неизвестно, речь идет о том же погибшем, о котором сообщили в штабе, или же это вторая жертва за день.

Сообщение Геращенко появилось уже после сводки штаба. Он пишет, что военнослужащий погиб сегодня вечером в результате обстрела со стороны боевиков вблизи поселка Новотроицкое Волновахского района.