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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Запад ввел против РФ санкции за признание "ЛДНР", Зеленский объявил о призыве резервистов. Главное за день

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Зеленский не исключает разрыва дипотношений с Россией
Зеленский не исключает разрыва дипотношений с Россией
Фото: president.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор событий вторника, 22 февраля.

Ночное заседание Совбеза ООН по Украине

В связи с ситуацией, которая сложилась вокруг Украины, Совет Безопасности ООН в 4.00 22 февраля по Киеву собрался на срочное заседание. На заседании постпред Украины при ООН Сергей Кислица потребовал от РФ отменить решение о признании "ЛДНР" и вернуться за стол переговоров и показал, что указы о признании террористов почти идентичны указам по Абхазии и Южной Осетии. 

Председательствует в Совбезе сейчас Россия. Постпред РФ Василий Небензя на заседании заявил, что РФ якобы не является стороной конфликта на Донбассе, и повторил ряд пропагандистских тезисов об обстрелах на Донбассе. 

Он высказал утверждение, что Украина "по-прежнему обязана выполнить Минские соглашения". 

Но к вечеру президент России Владимир Путин сказал, что этих соглашений "не существует"

Российский парламент согласился на ввод войск в ОРДЛО

Путин обратился к верхней палате российского парламента – Совету Федерации – с запросом о разрешении на использование российских вооруженных сил за пределами страны.

Обращение в тот же день рассмотрели и поддержали, аргументировали решение обострением ситуации на Донбассе и тем, что "Россия должна взять под свою защиту" жителей региона. 

Путин определился с "границами" "ЛДНР"

21 февраля и весь день 22-го в российском политикуме озвучивали противоречивые заявления относительно того, на какой территории Россия признает "независимость" "ЛДНР" – в Госдуме говорили и о территории, которую боевики контролируют сейчас, и о всей территории Донецкой и Луганской областей. 

Во второй половине дня глава Кремля вышел на брифинг и, отвечая на вопросы СМИ, сказал: "Ну мы же их ["ЛДНР"] признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописано: границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины". Также Путин заявил о "спорных" вопросах – их, по его мнению официальный Киев должен обсуждать с боевиками. 

Реакция мирового сообщества и санкции

Действия Путина осудили западные страны и НАТО, США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2". 

Канада и Украина анонсировали санкции в связи с решением Путина. Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений. 

Признание террористов сделало российский рубль, по оценке Forbes, самой нестабильной в мире валютой. Однако валюта "устояла", несмотря на "нервозность рынков": после объявления санкций рубль резко укрепился, а потом снова незначительно ослаб.

Шестой день обострения на Донбассе

Обострение на Донбассе длится с 17 февраля, во вторник боевики 73 раза нарушили договоренности о режиме тишины, использовали 292 снаряда и 455 мин. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, шестеро получили травмы и ранения. 

Из-за атак оккупантов в Счастье Луганской области рассматривают возможность эвакуации граждан, Луганская ТЭС не работает второй день. При обстреле боевиками Марьинки Донецкой области ранение получил мирный житель. 

Обращение Байдена

Президент США Джо Байден выступил с обращением по ситуации в Украине. Он объявил о санкциях, которые США вводят против РФ, и сообщил, что Штаты направят дополнительные военные силы в страны Балтии. 

"Путин считает, что у него есть право провозглашать новые государства, – это нарушение международного права. Кем он себя возомнил?! Кто, во имя Господа, дает ему право объявлять новые так называемые "страны" на территории, принадлежащей его соседям?" – возмутился он, комментируя действия РФ. 

Обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил второе за сутки обращение к украинцам. Глава государства объявил, что подписал указ о призыве резервистов в особый период, и о запуске программы "экономического патриотизма"

"Украинцы – мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, завтра исчезнем. Нас ждет ежедневная тяжелая работа. И мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе. Не ридать, а здобувать. Слава Украине!" – сказал глава государства в конце обращения, процитировав стихотворение украинского поэта Ивана Франко. 

Украина может разорвать дипотношения с РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба направил на имя президента представление с предложением разорвать дипломатические отношения с РФ. Зеленский сказал, что рассмотрит вопрос, Кулеба говорит, разорвать дипотношения с РФ нужно было еще в 2014 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, НАТО, Великобритания, санкции, Джо Байден, МИД Украины, рубль, страны Балтии, Совет Безопасности ООН, эвакуация, Марьинка, Сергей Кислица, Минские соглашения, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, дипломатические отношения, российская агрессия, украинцы, война в Украине, война на Донбассе
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