Байден о Путине: Кем он себя возомнил?

Президент США Джо Байден уверен, что президент России Владимир Путин не имел права признавать "независимость" областей, входящих в состав Украины. Об этом он заявил 22 февраля в ходе пресс-конференции, посвященной российской агрессии против Украины. Трансляцию ведет "Голос Америки".
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