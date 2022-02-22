"Скажите Путину, чтобы он забрал свои танки c нашей земли". Дочь погибшего на Донбассе украинского пограничника написала письмо Елизавете II

"Ваше величество! Я Саша Матвиенко, из украинского Кропивницкого. Мне 10 лет, семь из которых я живу без папы. Он был военным, его убили на войне на Донбассе. Мне очень грустно, что мы теперь только вдвоем с матерью. Сейчас Россия снова пугает мою страну большой войной, а война – это когда погибают отцы и многие мирные люди. Я вас очень прошу: скажите Путину, чтобы он забрал свои танки и своих солдат с нашей земли... Очень верю, что вы... прочтете мое письмо и попросите российского Путина не убивать украинских людей", – написала девочка.

В Госпогранслужбе Украины сообщают, что весной 2015 года фото трехлетней Саши, сжимающей в руке орден "За мужество", облетело весь мир. Награду она получила вместо своего отца, пограничника Андрея Матвиенко, который, спасая из-под обстрела товарищей, получил смертельное ранение на Донбассе.