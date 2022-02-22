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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Скажите Путину, чтобы он забрал свои танки c нашей земли". Дочь погибшего на Донбассе украинского пограничника написала письмо Елизавете II

Отец Саши Матвиенко погиб на Донбассе в 2015 году
Отец Саши Матвиенко погиб на Донбассе в 2015 году
Фото: kr-rada.gov.ua

Дочь пограничника Андрея Матвиенко из Кропивницкого Кировоградской области, погибшего во время участия в антитеррористической операции на Донбассе, написала письмо королеве Великобритании Елизавете II, в котором просит повлиять на агрессивную политику России и президента РФ Владимира Путина. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Кропивницкого городского совета.

"Ваше величество! Я Саша Матвиенко, из украинского Кропивницкого. Мне 10 лет, семь из которых я живу без папы. Он был военным, его убили на войне на Донбассе. Мне очень грустно, что мы теперь только вдвоем с матерью. Сейчас Россия снова пугает мою страну большой войной, а война – это когда погибают отцы и многие мирные люди. Я вас очень прошу: скажите Путину, чтобы он забрал свои танки и своих солдат с нашей земли... Очень верю, что вы... прочтете мое письмо и попросите российского Путина не убивать украинских людей", – написала девочка.

В Госпогранслужбе Украины сообщают, что весной 2015 года фото трехлетней Саши, сжимающей в руке орден "За мужество", облетело весь мир. Награду она получила вместо своего отца, пограничника Андрея Матвиенко, который, спасая из-под обстрела товарищей, получил смертельное ранение на Донбассе.

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Контекст:

Письмо девочки было опубликовано на фоне информации о том, что Россия продолжает планировать полномасштабное нападение на Украину. В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18–22 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий. 22 февраля ранения и травмы получили шесть военнослужащих, еще один погиб. 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

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