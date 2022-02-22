Путин о вводе российской армии в ОРДЛО: Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут

Путина спросили, как далеко могут зайти российские войска, он сказал, что предсказать "какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно" Фото: ЕРА

"По поводу использования вооруженных сил [России] за рубежом: ну а как же? Конечно, мы же подписали вчера договоры. И в этих договорах и с "Донецкой народной республикой", и с "Луганской народной республикой" есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь. Поскольку там идет конфликт, мы этим решением явно даем понять, что мы, в случае необходимости, намерены исполнять взятые на себя обязательства", – заявил он.

Путина спросили о возможности "решать силой и оставаться на стороне добра", а также о том, как далеко могут зайти войска – "до линии соприкосновения, административных границ" Луганской и Донецкой областей или "чего-то иного".

"Во-первых, я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь. Первое. Второе: предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, что называется, на земле. Что касается вопроса, можно ли и нужно ли все вопросы решать с помощью силы или оставаться на стороне добра? Но, а почему вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда. Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить", – ответил глава Кремля.