Совбез ООН соберется на срочное заседание по ситуации в Украине в 4.00

"Сегодня вечером (21 февраля), в 21.00 по восточному поясному времени, ожидается, что СБ ООН созовет открытое совещание по событиям в Украине по просьбе представительства Украины при ООН при поддержке нескольких членов Совбеза", – говорится в сообщении.

Ожидается, что докладчиком будет заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло.

This evening (21 February), at 9 PM EST, the #UNSC is expected to convene an open meeting on developments in #Ukraine, at the request of @UKRinUN with support from several #UNSC members. @DicarloRosemary is the anticipated briefer. — Security Council Report (@SCRtweets) February 22, 2022

Как отмечает в Twitter UN Report, сначала Россия как председательствующая в Совбезе ООН страна настаивала на закрытом заседании.

LATEST: Following request by @UKRinUN for urgent #UNSC mtg + support from several Council members, @RussiaUN, as Council President, has agreed to convene a PRIVATE mtg at 9 pm (NY time) w/ @UN briefer. #UkraineRussiaCrisis #UkraineCrisis — UN Report * (@UN_Report) February 21, 2022

Позже организация сообщила, что заседание будет открытым.

The Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что запрос Украины провести заседание был поддержан Албанией, Бразилией, Великобританией, Францией, Ирландией, Мексикой, Норвегией и Соединенными Штатами.

Журналист издания Джон Хадсон опубликовал в Twitter письмо постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы к постпреду России в ООН Василию Небензе, который в этом месяце занимает пост президента Совбеза.