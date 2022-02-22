"Вопиющее неуважение Путина к международному праву". Блинкен осудил решение Путина о признании "ЛДНР"

Блинкен: Решение Путина представляет собой полный отказ от обязательств России по Минским соглашениям Фото: EPA

"Мы решительно осуждаем решение президента Путина признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики" "независимыми". Как мы сказали, когда Госдума впервые обратилась [к нему] с такой просьбой: это решение представляет собой полный отказ от обязательств России по Минским соглашениям, прямо противоречит заявленной Россией приверженности дипломатии и является явным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении.

Блинкен отметил, что у государств есть обязательство не признавать новое "государство", созданное посредством угрозы или применения силы, а также обязательство не нарушать границы другого государства.

"Решение России – еще один пример вопиющего неуважения президента Путина к международному праву и нормам", – подчеркнул глава американской дипломатии.

Он заявил, что США будут продолжать координировать свои действия с Украиной, а также со своими союзниками и партнерами, чтобы "предпринять соответствующие шаги в ответ на это неспровоцированное и неприемлемое действие России".

Блинкен также заявил, что указ о санкциях, который в связи с решением Путина подписал 21 февраля президент США Джо Байден, направлен на то, чтобы "не дать России нажиться на этом вопиющем нарушении международного права".

"Он не направлен против народа Украины или украинского правительства и позволит продолжить гуманитарную и другую связанную с этим деятельность в этих регионах. Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также правительства и народа Украины непоколебима. Вместе с нашими украинскими партнерами мы решительно осуждаем заявление президента Путина", – добавил госсекретарь США.