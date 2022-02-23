Рубль укрепился после объявления о санкциях Запада за признание "ЛДНР"

В течение часа – с 22.10 до 23.10 по московскому времени – к доллару рубль укрепился с 79,7 руб. за $1 до 78,8 руб. за $1, а потом немного ослаб.

Скриншот: moex.com

К евро рубль тоже сначала резко укрепился, а потом немного ослаб.

Скриншот: moex.com

Индекс Мосбиржи IMOEX к закрытию торгов (это произошло до обращения Байдена, но после обнародования британских санкций) вырос на 1,58% по сравнению с показателем 21 февраля и составил 3084 пункта, хотя открылись торги сегодня на значении 2909 пунктов, в течение дня IMOEX падал до 2775 пунктов.

Скриншот: moex.com

Российский экономист Олег Шибанов в комментарии "Русской службе ВВС" отметил, что реакция рубля на санкции Запада "не настолько ужасна, как могло бы случиться". По его оценке, пока "экономически эти санкции выглядят уважительными к российской стороне".

"Они неприятны и болезненны, но пока не являются радикальными, как могли бы выглядеть санкции на использование корреспондентских счетов российских банков", – говорит эксперт.

Более серьезными последствия были бы в случае запрета долларовых расчетов, пояснил он.

"Forbes Россия" пишет, что признание "ЛДНР" сделало рубль самой нестабильной валютой в мире. Руководитель операций на валютном и денежном рынке "Металлинвестбанка" Сергей Романчук объяснил изданию, что то, что российская валюта сегодня "устояла", несмотря на "нервозность рынков", может быть связано с продажей валютной выручки экспортерами для налоговых выплат.

Он также допустил участие Центрального банка России в продажах.

В целом опрошенные журналом эксперты "даже в случае негативного санкционного сценария" не ждут, что рубль упадет ниже отметки в 100 руб. за $1.