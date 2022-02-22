В Раде создадут штаб по обороне, фракции будут работать в режиме "оборонной коалиции" – Арахамия

"Мы договорились, что парламент будет работать в так называемой оборонной коалиции, то есть мы сказали, что все политические споры откладываются в сторону, нет оппонентов. Все вместе работают над теми вещами, которые нужно сейчас принимать. В первую очередь – завтра же – будут изменения в оборонный бюджет, изменения в правила закупок, чтобы предоставить всем силовым структурам, участвующим в обороноспособности, [право проводить] быстрые процедуры закупок, чтобы они имели все возможности", – рассказал Арахамия.

Он анонсировал создание штаба по обороне в Верховной Раде.

"Договорились создать штаб в парламенте по обороне и регулярно встречаться. Этот штаб нарабатывает решения разные, идем к президенту, обсуждаем с ним и потом принимаем в парламенте", – сообщил нардеп.