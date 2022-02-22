Постпред РФ на заседании Совбеза ООН заявил, что Украина "по-прежнему обязана выполнить Минские соглашения"

Небензя заявил, что группировки "ЛДНР" объявили о "независимости" в 2014 году. Украину он обвинил в якобы "саботаже" Минских договоренностей "при покровительстве западных коллег".

Также российский постпред утверждал, что украинским властям нужно было вести прямые переговоры с группировками "ДНР" и "ЛНР". Кроме этого российский постпред считает, что Украина "по-прежнему обязана выполнить Минские соглашения".

Во время выступления Небензя повторил ряд фейков российской пропаганды о якобы "обстрелах" украинскими военными мирного населения на Донбассе. Эти распространяемые боевиками и российскими СМИ утверждения неоднократно опровергали украинские официальные лица.

Постпред Украины Сергей Кислица на заседании заявил, что Украина требует от России отменить решение о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" и осуждает приказ о вводе на украинскую территорию дополнительных оккупационных войск. Он также призвал Россию еще раз перечитать заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, где признание "ЛДНР" названо нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, противоречащим Уставом ООН.