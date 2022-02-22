Счастье обстреливают пятый день. В облгосадминистрации не исключают эвакуацию населения

Как информирует ТСН, город пятый день находится под обстрелами. В результате атак боевиков Счастье было обесточено, нет воды и теплоснабжения, второй день не работает Луганская ТЭС.

Электроснабжение в городе возобновили, сообщил Гайдай. Через некоторое время он проинформировал, что ТЭС снова обстреляли, загорелся трансформатор. "Света снова частично нет", – констатировал глава ОГА.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на ТЭС горит три трансформатора.

В комментарии каналу "Украина 24" Гайдай не исключил эвакуацию жителей Счастья.

"В Счастье сейчас происходит обстрел. Он не утихает несколько часов. Если выстрелы не утихнут до конца дня, будет решаться вопрос об эвакуации. Мы уже знаем, куда вести людей", – сказал он сегодня днем, а запись комментария обнародовал в Facebook.

Потушить трансформатор из-за обстрелов не удается, отметил он. Корреспондент канала "Украина" Егор Логинов писал в Facebook, что Счастье обстреливают из артиллерии. Журналист насчитал не менее 30 снарядов по ТЭС и КПВВ.

Логинов писал четыре часа назад, что местные жители – у кого есть такая возможность – спешно семьями покидают город, а обстрелы не утихают. Въезд в Счастье закрыт.

"Военные говорят, кроме арты, прилетело несколько кассет "Градов". Я не эксперт, но мы хорошо слышали характерные приходы в окрестностях города", – добавил корреспондент.