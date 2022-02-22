Счастье обстреливают пятый день. В облгосадминистрации не исключают эвакуацию населения

Как информирует ТСН, город пятый день находится под обстрелами. В результате атак боевиков Счастье было обесточено, нет воды и теплоснабжения, второй день не работает Луганская ТЭС.
Электроснабжение в городе возобновили, сообщил Гайдай. Через некоторое время он проинформировал, что ТЭС снова обстреляли, загорелся трансформатор. "Света снова частично нет", – констатировал глава ОГА.
По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на ТЭС горит три трансформатора.
В комментарии каналу "Украина 24" Гайдай не исключил эвакуацию жителей Счастья.
"В Счастье сейчас происходит обстрел. Он не утихает несколько часов. Если выстрелы не утихнут до конца дня, будет решаться вопрос об эвакуации. Мы уже знаем, куда вести людей", – сказал он сегодня днем, а запись комментария обнародовал в Facebook.
Потушить трансформатор из-за обстрелов не удается, отметил он. Корреспондент канала "Украина" Егор Логинов писал в Facebook, что Счастье обстреливают из артиллерии. Журналист насчитал не менее 30 снарядов по ТЭС и КПВВ.
Логинов писал четыре часа назад, что местные жители – у кого есть такая возможность – спешно семьями покидают город, а обстрелы не утихают. Въезд в Счастье закрыт.
"Военные говорят, кроме арты, прилетело несколько кассет "Градов". Я не эксперт, но мы хорошо слышали характерные приходы в окрестностях города", – добавил корреспондент.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18–22 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий. 22 февраля ранения и травмы получили шесть военнослужащих, еще один погиб.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.
21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.