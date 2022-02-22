Боевики на Донбассе 84 раза нарушили режим тишины, погибло двое украинских военнослужащих, 12 раненых – штаб ООС

В частности, боевики обстреляли 41 населенный пункт Донецкой и Луганской областей: Талаковку, Пищевик, Красногоровку, Водяное, Мемрик, Станицу Луганскую, Счастье, Лебединское, Чермалык, Каменку, Новолуганское, Новоселовку Вторую, Новоселовку, Новомихайловку, Лопаскино, Гнутово, Врубовку, Павлополь, Зайцево, Пески, Николаевку, Верхнеторецкое, Троицкое, Луганское, Лобачево, Старостагнатовку, Гранитное, Марьинку, Опытное, Широкино, Причепиловку, Нью-Йорк, Новотошковское, Светлодарск, Майорск, Шумы, Пивденное, Славное, Новогнатовку, Невельское, Новотроицкое.

Оккупанты открывали огонь из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, зафиксирован пролет БПЛА боевиков, вероятно, "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. 12 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Шестеро получили боевые травмы", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7.00 утра 22 февраля российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, дважды – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, отметили в штабе ООС.

Так, оккупанты обстреляли Счастье (из станковых автоматических гранатометов) и дважды Мариуполь (из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм).

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий боевиков нет.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны российских танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.