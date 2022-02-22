ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе 22 февраля уже девять раз обстреляли позиции ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет – штаб ООС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага, отметили в штабе ООС
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага, отметили в штабе ООС
Фото: EPA

Российско-оккупационные войска на Донбассе по состоянию на 11.00 22 февраля девять раз нарушили режим прекращения огня, семь из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики обстреляли восемь населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях: Счастье, Мариуполь, Гнутово, Широкино, Красногоровку, Лобачево, Марьинку, Водяное.

Оккупанты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, противотанковых пушек МТ-12, крупнокалиберных пулеметов и станковых автоматических гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага", – подчеркивается в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/317383587083625

За сутки 21 февраля российско-оккупационные войска 84 раза нарушили режим прекращения огня, 64 из них – с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В результате обстрела боевиков двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью, 12 – ранения разной степени тяжести, шестеро – боевые травмы.

В штабе ООС сообщали, что по состоянию на 7.00 22 февраля российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны российских танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, оккупация, Мариуполь, вооружение, агрессия, боевики, Марьинка, Счастье, Красногоровка, артиллерия, Широкино, гранатомет, Гнутово, Водяное, ВСУ, обстрелы, война в Украине, ОРДЛО, миномет, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот
"Его ждет Гаага", "Мы тебе поперек горла встанем". Украинские знаменитости отреагировали на признание Путиным "ЛДНР"
"Его ждет Гаага", "Мы тебе поперек горла встанем". Украинские знаменитости отреагировали на признание Путиным "ЛДНР"
Суп-пюре из моркови. Рецепт полезного блюда для детей и взрослых
Суп-пюре из моркови. Рецепт полезного блюда для детей и взрослых
  "Она может что-то вытворить, что не налезает на голову". Зибров рассказал, как относится к Цибульской
  "Она может что-то вытворить, что не налезает на голову". Зибров рассказал, как относится к Цибульской
"Вам нравится дразнить народ". Соцсети отреагировали на участие Брежневой в украинском шоу
"Вам нравится дразнить народ". Соцсети отреагировали на участие Брежневой в украинском шоу
"Хороша, чертовка". Асмус показала тело в мокром купальнике
"Хороша, чертовка". Асмус показала тело в мокром купальнике
"Ого!", "Жарко, наверное!" Огневич снялась топлес и спустила джинсы
"Ого!", "Жарко, наверное!" Огневич снялась топлес и спустила джинсы
"По поступкам понятно, какой народ братский". Падалко на грузинском поблагодарила коллег из Грузии за поддержку на фоне российской агрессии
"По поступкам понятно, какой народ братский". Падалко на грузинском поблагодарила коллег из Грузии за поддержку на фоне российской агрессии
"Боже, как он смотрит", "До мурашек". 39-летняя Седокова показал поцелуй с 29-летним мужем в губы
"Боже, как он смотрит", "До мурашек". 39-летняя Седокова показал поцелуй с 29-летним мужем в губы
"Маша, ну оно же конченое", "Приснилось, что его застрелили". Ефросинина отреагировала на последнее заявление Путина
"Маша, ну оно же конченое", "Приснилось, что его застрелили". Ефросинина отреагировала на последнее заявление Путина
Финалист нацотбора на "Евровидение-2016" SunSay поедет в РФ с концертами
Финалист нацотбора на "Евровидение-2016" SunSay поедет в РФ с концертами
Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии
Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии
  "Меня едва не забрали в участок", "Понимала, что умираю". Семь украинских знаменитостей, которые признались в употреблении наркотиков
  "Меня едва не забрали в участок", "Понимала, что умираю". Семь украинских знаменитостей, которые признались в употреблении наркотиков G
"Я ожидала, что случится плохое". 17-летняя дочь Константина Меладзе рассказала о разводе родителей
"Я ожидала, что случится плохое". 17-летняя дочь Константина Меладзе рассказала о разводе родителей
  "Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги
  "Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги
"Хромала четыре года, потом папа начал замечать". 17-летняя дочь Меладзе перенесла за границей операцию по удалению опухоли
"Хромала четыре года, потом папа начал замечать". 17-летняя дочь Меладзе перенесла за границей операцию по удалению опухоли
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (131078)
2
"Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги (126966)
3
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына (36506)
4
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (32468)
5
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла" (31539)
6
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото (30684)
7
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото (30307)
8
"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены (23743)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS