Бывший игрок "Шахтера" Мампасси принял российское гражданство

18-летний футболист перешел в "Локомотив" из донецкого "Шахтера" в декабре 2021 года. В карточке игрока указано, что он – гражданин России, рост футболиста – 185 см, вес – 76 кг.

Скриншот: fclm.ru

Сам игрок в интервью Спорт-экспресс утверждал, что не занимается вопросами получения российского гражданства и среди требований "Локомотива" условия получения гражданства РФ не было.