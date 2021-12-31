"Все мы и есть футбол!" Футболисты сборной поздравили Украину с Новым годом. Видео

Капитан сборной Андрей Пятов напомнил, что в 2022 году сборная Украины будет отмечать 30-летие.

Его подопечные в видеообращении поздравили, в частности, тренеров, врачей, массажистов, водителей и администраторов, работающих в сфере спорта.

Атакующий полузащитник сборной Андрей Ярмоленко не забыл поздравить болельщиков.

"Конечно, мы поздравляем всех болельщиков – тех, кто приходит на стадион, тех, кто просматривает матчи по ТВ, тех, кто следит за событиями через СМИ, и тех, кто сейчас смотрит это видео. Все мы и есть футбол! С праздником всех нас!" – сказал футболист.

ВИДЕО

Контекст:

Уходящий год получился для национальной сборной Украины рекордным по количеству проведенных матчей, отмечают в Украинской ассоциации футбола. Предыдущий рекорд составлял 14 встреч в 2006 году, в 2021 – 18 матчей.

В 2021-м сборная Украины успела начать отбор ЧМ 2022, а затем подготовиться и выступить в финальной части Евро 2020, которая из-за карантинных ограничений была перенесена на один год. И на этом турнире команда Андрея Шевченко вышла в четвертьфинал.