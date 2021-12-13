Петраков: Я постарел за эти три месяца прилично. Так меня придавило, что это кошмар

"Каждый человек меняется, также поменялся и я. Честно скажу, постарел. Я на себя смотрю, мне так кажется, что я постарел за эти три месяца прилично из-за этих нервных всяких переживаний", – сказал Петраков.
По его словам, вначале он не ожидал, что руководство национальной команды будет так сложно психологически.
"Оно дало по голове прилично, я не ожидал, что будет так мне тяжело. Думал, как-то будет полегче, но оно так меня придавило, что это кошмар – почувствовал эту ответственность, не ожидал, что такой груз ляжет. Сама игра в национальной сборной быстрее, принимаются быстрее решения, меняется картинка, меняется схема игры, надо за этим успевать, все остальное – было очень тяжело", – рассказал тренер.
Он отметил, что его поддержал капитан сборной Андрей Ярмоленко.
"Но я потихоньку втянулся. Ярмоленко подошел и говорит: "Васильевич, да выдохни ты, не переживай, все будет хорошо". Придавало мне это сил", – рассказал Петраков.
Он также отметил, что пришел в сборную работать "после [тренера Андрея] Шевченко, великого футболиста, великого нашего человека – и я пришел, простой парень, с Куреневки".
Исполком УАФ назначил Петракова и.о. главного тренера сборной Украины по футболу 17 августа, а через три месяца, 17 ноября, утвердил в должности.
В тренерский штаб сборной Украины вошли пять специалистов – ассистенты Петракова Андрей Аненков и Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, а также Вячеслав Ружинцев и Иван Баштовый, которые занимаются физической подготовкой и реабилитацией игроков сборной Украины.
После своего назначения Петраков говорил, что намерен вывести главную команду страны на чемпионат мира 2022 года в Катаре. "Сплю я сейчас плохо, ведь принял ответственное решение. Но я умею держать удар", – подчеркнул тренер.
Через полтора месяца после назначения Петраков заявлял, что журналисты его "ненавидят".
Петраков в 2019 году возглавлял сборную Украины U20, которая стала чемпионом мира.