Петраков: Я постарел за эти три месяца прилично. Так меня придавило, что это кошмар

Петраков заявил, что за три месяца поменялся и постарел Фото: uaf.ua

"Каждый человек меняется, также поменялся и я. Честно скажу, постарел. Я на себя смотрю, мне так кажется, что я постарел за эти три месяца прилично из-за этих нервных всяких переживаний", – сказал Петраков.

По его словам, вначале он не ожидал, что руководство национальной команды будет так сложно психологически.

"Оно дало по голове прилично, я не ожидал, что будет так мне тяжело. Думал, как-то будет полегче, но оно так меня придавило, что это кошмар – почувствовал эту ответственность, не ожидал, что такой груз ляжет. Сама игра в национальной сборной быстрее, принимаются быстрее решения, меняется картинка, меняется схема игры, надо за этим успевать, все остальное – было очень тяжело", – рассказал тренер.

Он отметил, что его поддержал капитан сборной Андрей Ярмоленко.

"Но я потихоньку втянулся. Ярмоленко подошел и говорит: "Васильевич, да выдохни ты, не переживай, все будет хорошо". Придавало мне это сил", – рассказал Петраков.

Он также отметил, что пришел в сборную работать "после [тренера Андрея] Шевченко, великого футболиста, великого нашего человека – и я пришел, простой парень, с Куреневки".