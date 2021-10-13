"Я такого еще не видел". Петраков поблагодарил Львов за поддержку сборной и извинился за результат

"Ребята все расстроены… Результат негативный, сыграли вничью [1:1], но мы понимали, что в Боснии у нас будет "лобовая игра"... Я ребят поблагодарил за матч. Сказал: "Давайте будем готовиться к поединку с Боснией", – отметил тренер.

По словам Петракова, украинцев подвела реализация моментов, а некоторые игроки подсели физически.

"Рома Яремчук еще в перерыве сказал, что подсел. Андрей Ярмоленко говорит, что подсел... Коля Шапаренко. У меня к ним претензий нет, им тяжело было… Они же не железные, – подчеркнул Петраков. – Хотел поменять на схему 4-4-2, но вижу, что [Сергей] Кривцов и [Илья] Забарный тоже уставшие... Еще во Львове проиграть не хватало... Говорили ребятам, что нужно не садиться и раньше встречать".

В то же время тренер поблагодарил за поддержку болельщиков.

"Очень благодарен Львову. Я здесь впервые как тренер, я такой поддержки еще не видел. В городе, на тренировках люди подходили, благодарили. Приношу извинения, что не выиграли", – резюмировал Петраков.