Мы не можем даже играть вничью, игроки все знают – Петраков о матче сборной Украины против Боснии и Герцеговины

Петраков ответил, как он будет мотивировать игроков сборной на матч Фото: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Footbal / Facebook

Журналисты спросили Петракова, как он будет мотивировать игроков на следующий матч против Боснии и Герцеговины.

"Их не нужно мотивировать... Когда мы ехали, мы многое вспоминали. Я их знаю с 2010 года. Когда они были маленькими, их надо было мотивировать, сейчас уже опытные игроки, не нужно ничего говорить... Они все знают, мы не можем даже играть вничью", – ответил тренер.

По словам Петракова, накануне поединка у национальной команды "все хорошо", нет никаких кадровых потерь.

Сборная Украины сыграет против команды Боснии и Герцеговины во Львове на стадионе "Арена Львов" 12 октября. Начало встречи в 21.45.