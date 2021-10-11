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Мы не можем даже играть вничью, игроки все знают – Петраков о матче сборной Украины против Боснии и Герцеговины

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Петраков ответил, как он будет мотивировать игроков сборной на матч
Петраков ответил, как он будет мотивировать игроков сборной на матч
Фото: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Footbal / Facebook

Футболисты сборной Украины не нуждаются в мотивации накануне поединка в рамках отбора на чемпионат мира 2022 в Катаре против команды Боснии и Герцеговины. Об этом 11 октября на предматчевой пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщил исполняющий обязанности главного тренера сборной Александр Петраков.

Журналисты спросили Петракова, как он будет мотивировать игроков на следующий матч против Боснии и Герцеговины.

"Их не нужно мотивировать... Когда мы ехали, мы многое вспоминали. Я их знаю с 2010 года. Когда они были маленькими, их надо было мотивировать, сейчас уже опытные игроки, не нужно ничего говорить... Они все знают, мы не можем даже играть вничью", – ответил тренер.

По словам Петракова, накануне поединка у национальной команды "все хорошо", нет никаких кадровых потерь.

Сборная Украины сыграет против команды Боснии и Герцеговины во Львове на стадионе "Арена Львов" 12 октября. Начало встречи в 21.45.

Контекст:

Во Львове сборная Украина по футболу еще ни разу не проигрывала – 17 побед, два поединка завершились вничью.

Последний матч отбора на ЧМ 2022 сборная Украины провела в Хельсинки 9 октября, победив сборную Финляндии со счетом 2:1.

Это первая победа украинцев в квалификационном турнире. После шести матчей в группе D украинская команда имеет в активе восемь очков и занимает второе место после сборной Франции (у нее 12 очков). На третьем месте идет Босния и Герцеговина с шестью очками.   

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Теги: Львов, футбол, Украина, Босния и Герцеговина, сборная Украины, Катар, журналисты, чемпионат мира по футболу 2022, пресс-конференция, тренер, УАФ, Александр Петраков, турнир
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