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"Наконец эти ничьи закончились". Ярмоленко – о победе сборной Украины в матче против Финляндии

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Ярмоленко: Было тяжело, особенно во втором тайме
Ярмоленко: Было тяжело, особенно во втором тайме
Фото: uaf.ua

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко 9 октября после матча Финляндия – Украина поздравил болельщиков с победой сборной Украины. Об этом сообщает "Укринформ".

"Наконец эти ничьи закончились и мы победили. Хочу поздравить тренерский штаб, игроков и болельщиков, была тяжелая игра и мы получили важные три очка. У Финляндии хорошая команда, не просто так они играли на Евро, у них организованная команда, которая знает, за счет чего добывать очки. Было тяжело, особенно во втором тайме", – отметил футболист. 

31-летний Ярмоленко, который забил первый гол во вчерашнем матче, отметил, что после игры с Францией сказал: "Может, ближе к 40 годам забью с правой ноги".

"Забил чуть раньше. Будем работать, может, еще и головой начну забивать. Думаю, никто этого не ожидал. Хорошо, что удалось забить. Но для меня важнее, что мы взяли три очка", – добавил он. 

Матч Финляндия – Украина завершился со счетом 2:1. Кроме Ярмоленко, гол в ворота соперников забил украинец Роман Яремчук. Сборная Украины впервые выиграла в отборочном цикле к чемпионату мира 2022 в Катаре.

Контекст:

Следующий поединок в отборе на чемпионат мира сборная Украины проведет 12 октября против сборной Боснии и Герцеговины. Матч пройдет во Львове. 

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: футбол, Украина, сборная Украины, Финляндия, чемпионат мира, Андрей Ярмоленко, чемпионат мира по футболу 2022, футболист, Роман Яремчук
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