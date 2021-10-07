На матч отбора на ЧМ 2022 Украина – Босния и Герцеговина будут пускать только вакцинированных или с тестом на COVID-19

Отмечается, что на матче организаторы ожидают до 20 тыс. болельщиков.

"Постановление Кабмина №1236 предусматривает возможность проведения указанных спортивных мероприятий, под которые подпадает футбольный матч, в рамках "желтой" зоны с заполненностью стадиона или спортивной арены не более 2/3. В то же время мы четко понимаем, что мы фиксируем ухудшение эпидситуации в области", – подчеркнул первый замглавы Львовской облгосадминистрации Андрей Годик.

Для соблюдения карантинных норм во время поединка пускать зрителей будут только при наличии:

отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 не более чем за 72 часа до начала матча;

экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 не более чем за 72 часа до начала мероприятия;

документа о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Также организаторы напоминают, что на стадионе во время матча болельщики должны находиться в масках, а при входе на арену каждый будет проходить температурный скрининг и показывать документы, удостоверяющие личность.

Продажа билетов на матч Украина – Босния и Герцеговина происходит исключительно онлайн.