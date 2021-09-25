УАФ приостановила продажу билетов на матч отбора на ЧМ 2022 Украина – Босния и Герцеговина

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября во Львове на стадионе "Арена Львов" Фото: uaf.ua

"В связи с изменением эпидемиологической ситуации в стране, связанной с ростом показателей заболеваемости COVID-19, продажа билетов на матч национальных сборных Украины и Боснии и Герцеговины приостановлена", – говорится в сообщении.

В УАФ добавили, что "внимательно следят за ситуацией в стране, изучают динамику заболеваемости и в ближайшее время смогут восстановить продажу билетов" на поединок.

"Все билеты, приобретенные ранее, действительны. О восстановлении продажи билетов будет сообщено дополнительно", – подчеркнули в футбольной ассоциации.