Роналду рассказал, сколько еще хочет играть в футбол

Роналду 17 января получил специальную награду ФИФА за рекорд по количеству голов за национальные сборные – за команду Португалии он забил 115 мячей. Выступая на церемонии, футболист заявил, что у него "еще есть страсть к игре и к забиванию голов".

Он отметил, что играет в футбол с пяти лет и его мотивация сохраняется. По словам Роналду, даже в почти 37 лет он чувствует себя хорошо.

"Я надеюсь играть еще четыре-пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, то оно отплатит вам тем же, когда это потребуется", – заявил футболист.