Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную

На счету португальца 111 голов за национальную команду, он их забил в ходе 180 матчей.

1 сентября Роналду забил два гола в ворота сборной Ирландии, Португалия выиграла у соперников со счетом 2:1.

"36-летний Роналду превзошел существующий мировой рекорд, установленный бывшим иранским нападающим Али Даеи", – отметили в сообщении.

Иранский футболист провел за сборную своей страны 149 матчей, в которых забил 109 голов.

В числе лучших бомбардиров также был бразилец Пеле, который забил за свою сборную 77 голов в ходе 92 матчей, а также аргентинец Лионель Месси, на его счету 76 голов за 151 матч.