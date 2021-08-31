Стали известны финансовые подробности перехода Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Сегодня же туринский "Ювентус", за который Роналду выступал с 2018 года, раскрыл финансовые подробности сделки.

По данным итальянского клуба, сумма продажи игрока составила €15 млн, которая подлежит выплате в течение пяти лет. Помимо этого, предусмотрено €8 млн в качестве бонусов.

Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003-го по 2009 год. В 292 играх он забил 118 голов. С МЮ Роналду трижды выигрывал английскую Премьер-лигу, один раз становился победителем Лиги чемпионов, выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, в также дважды Кубок лиги.