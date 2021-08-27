Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003-го по 2009 год Фото: ЕРА

В МЮ заявили, что согласовали детали перехода игрока с туринским "Ювентусом", за который он выступал с 2018 года.

При этом английский клуб не сообщает финансовых условий и длительности нового контракта Роналду.

"Все в клубе с нетерпением ждут возможности снова встретить Криштиану в Манчестере", – говорится на сайте клуба.

По данным итальянского журналиста Ромео Агрести, сделка обошлась МЮ приблизительно в €28 млн.

Il #ManUtd ha offerto circa 28 milioni alla #Juve per #CR7: trattativa in chiusura // Manchester United have made around a €28m offer for CR7. A deal is close * @goal @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 27, 2021

Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003-го по 2009 год. В 292 играх он забил 118 голов. С МЮ Роналду трижды выигрывал английскую Премьер-лигу, один раз становился победителем Лиги чемпионов, выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, в также дважды Кубок лиги.