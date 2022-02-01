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УЕФА пригрозил судом ресторану из-за пиццы "Лига шампиньонов". Но позже решил, что футбол "может ужиться" с пиццей

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После огласки курьезного случая в УЕФА решили, что не будут судиться с пиццерией
После огласки курьезного случая в УЕФА решили, что не будут судиться с пиццерией
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о намерении подать в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke из-за названия пиццы "Лига шампиньонов". Об этом заявила в Instagram 30 января сама пиццерия, опубликовав письмо представителей УЕФА.

В УЕФА сочли, что название блюда Champignons League в меню маленькой пиццерии в городе Гисен нарушает товарный знак Лиги чемпионов (Champions League). 

Скриншот: pizza_wolke / Instagram
Скриншот: pizza_wolke / Instagram

В пиццерии выразили восторг по поводу иска, заявив, что "реклама от УЕФА" для них – большая честь, которая означает, что заведение "на правильном пути".

"Посмотрим, как далеко зайдет УЕФА! Все покупайте лучшую грибную пиццу в мире!" – говорится в посте.

В комментарии немецкому изданию Express.de пресс-служба УЕФА поясняла, что речь шла об иске не против отдельной пиццерии, а против компании, которая в октябре 2021 года зарегистрировала пиццу "Лига шампиньонов" в качестве товарного знака. "Как обычно в таких случаях, наши местные поверенные по товарным знакам написали этой компании и вежливо попросили их отозвать заявку на товарный знак, чтобы избежать длительных разбирательств в немецком ведомстве по товарным знакам", – сказали в пресс-службе.

Однако после того, как история получила известность, спортивные чиновники передумали и распространили в СМИ заявление, в котором говорится, что футбольный орган не будет судиться по этому поводу. 

"УЕФА серьезно относится к защите своей интеллектуальной собственности, но в этом случае, похоже, чрезмерно усердный местный агент по товарным знакам действовал слишком поспешно. Лига чемпионов УЕФА может счастливо ужиться с этой восхитительно звучащей пиццей", – цитирует заявление Express.de.

Теги: футбол, спорт, авторские права, УЕФА, Лига чемпионов, ресторан, интеллектуальная собственность, суд, шампиньоны, грибы
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