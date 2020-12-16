Еврокомиссия внесла “ВКонтакте” и Telegram в список распространителей пиратского контента

"ВКонтакте" и Telegram попали в список онлайн-ресурсов, предоставляющих доступ к музыке, книгам, фильмам и другому контенту без разрешения правообладателей, говорится в отчете Еврокомиссии.

"ВКонтакте" предоставляет нелегальный доступ к фильмам и телешоу через встроенный плеер, считают в Еврокомиссии Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия внесла российскую социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram в список ресурсов, распространяющих пиратский контент. Отчет комиссия опубликовала 14 декабря.

"ВКонтакте", по данным Еврокомиссии, предоставляет нелегальный доступ к фильмам и телешоу через встроенный плеер, а также к книгам.

"Это происходит в группах, где пользователи делятся, загружают и скачивают контент. Функция поиска позволяет пользователям легко находить контент, нарушающий авторские права", – говорится в отчете.

"ВКонтакте" на это ответила, что в соцсети есть специальный инструмент для правообладателей, чтобы сообщать о нарушениях авторских прав. Несмотря на это, в сети публикуют много нелегального контента, а сайт по-разному реагирует на сообщения о нарушениях, уточняет комиссия.

Включение Telegram в список нарушителей объяснили недостаточной реакцией мессенджера на жалобы правообладателей. Через публичные каналы в Telegram можно передавать пиратский контент, в том числе фильмы, книги, музыку, новостные публикации и телепрограммы, объяснили еврокомиссары. Telegram на это ответил, что не допускает пиратского контента на своей платформе и удаляет его в течение 24 часов.

В "Пиратский список" Еврокомиссия включает онлайн-ресурсы, которые предоставляют доступ к пиратскому контенту; сервисы, связанные с распространением контрафактных лекарств; интернет-магазины и физические площадки, связанные с продажей контрафакта.