Мадуро показал свой номер телефона в Telegram и WhatsApp накануне парламентских выборов

Венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил о намерении распространять в мессенджерах Telegram и WhatsApp информацию о выборах в парламент.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро написал в своем Twitter 30 ноября номер, по которому с ним можно связаться в Telegram и WhatsApp.

"Я включаюсь в борьбу за идеи в WhatsApp и Telegram. Мой номер 04262168871. Присоединяйтесь ко мне со всеми группами, вместе мы защитим правду о Венесуэле", – отметил лидер страны.

¡Ajá Venezuela! Me incorporo a la batalla de ideas en WhatsApp y Telegram con el número #04262168871. Súmenme a todos sus grupos y vamos juntos a la batalla por la defensa de la verdad de Venezuela. pic.twitter.com/vCZcrOdRHb — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 29, 2020

Позже Мадуро заявил, что пользователи мессенджеров уже включили его в несколько тысяч групп. В них он собирается отправлять информацию и материалы о выборах в Национальную ассамблею (парламент), которые пройдут 6 декабря.

¡Na' Guará Venezuela! La receptividad ha sido masiva, me han incorporado a miles de grupos en los que les estaré enviando información y material de primera mano sobre la campaña y las elecciones del #6Dic. ¡Atentos! pic.twitter.com/FftfeYCg5c — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 30, 2020

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 10 января 2019 года Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент страны признал Мадуро узурпатором.

23 января 2019 года глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.