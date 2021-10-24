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Офис генпрокурора Украины сыграл в футбол. Фоторепортаж

Сегодня 19.12
24 октября состоялся финал Кубка защитника Украины, в котором встретились команды Офиса генпрокурора и Одесской областной прокуратуры. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook. "Победу в действительно нелегкой футбольном поединке одержала сборная Офиса генпрокурора, которая со счетом 3:2 стала абсолютным чемпионом. Острые атаки, виртуозные передачи, яркие голевые моменты – это была захватывающая и зрелищная игра, которая до последней минуты держала в напряжении", – написала она. Венедиктова отметила теплую атмосферу и поддержку болельщиков.
Теги: футбол, Украина, Одесса, прокуратура, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
 

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