Офис генпрокурора Украины сыграл в футбол. Фоторепортаж
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook
24 октября состоялся финал Кубка защитника Украины, в котором встретились команды Офиса генпрокурора и Одесской областной прокуратуры. Об этом сообщила
генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.
"Победу в действительно нелегкой футбольном поединке одержала сборная Офиса генпрокурора, которая со счетом 3:2 стала абсолютным чемпионом. Острые атаки, виртуозные передачи, яркие голевые моменты – это была захватывающая и зрелищная игра, которая до последней минуты держала в напряжении", – написала она.
Венедиктова отметила теплую атмосферу и поддержку болельщиков.