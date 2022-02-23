Минфин США заморозил активы двух российских банков. Под ограничения попали ФК "ЦСКА" и гендиректор "ВКонтакте"

В частности, Минфин ввел санкции против госкорпораций ВЭБ (этот банк, заявляют в ведомстве, играет существенную роль в обслуживании суверенного долга РФ) и "Промсвязьбанк" (ПСБ), а также связанных с ними компаний из России, Беларуси, Украины и Гонконга; санкции против суверенного долга РФ и высших российских чиновников, связанных с президентом страны Владимиром Путиным.

"ВЭБ имеет решающее значение для способности России аккумулировать средства, а ПСБ имеет решающее значение для оборонного сектора России. Эти санкции гарантируют, что ВЭБ и ПСБ больше не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от их финансовой системы. Все активы, находящиеся под юрисдикцией США, будут немедленно заморожены; физическим и юридическим лицам США будет запрещено вести бизнес с этими учреждениями без разрешения OFAC", – сказано в заявлении.

Кроме того, санкции ведены против топ-менеджера ВТБ Дениса Бортникова (сына директора ФСБ Александра Бортникова), председателя "Промсвязьбанка" Петра Фрадкова (сына бывшего премьер-министра и директора Российского института стратегических исследований Михаила Фрадкова) и гендиректора VK Владимира Кириенко (сына замглавы администрации президента Сергея Кириенко). Александр Бортников и Сергей Кириенко попали под санкции повторно.

Среди компаний, связанных с ВЭБ и ПСБ, – предприятия гостиничного, спортивного, финансового, инвестиционного, технологического и промышленного секторов. В частности, под санкции попал футбольный клуб "ЦСКА".