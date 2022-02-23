Путин с самого начала планировал вторжение в Украину, чтобы контролировать ее – Блинкен

Если Россия продолжит агрессию против Украины, то она встретится с "массивными последствиями", отметил Блинкен Фото: EPA

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"То, что мы услышали напрямую от президента Путина, доказывает то, что мы говорили, – что он не отправил более 150 тыс. военных на украинскую границу из-за военных учений, или чтобы ответить на угрозу и агрессию Украины, или остановить сфабрикованный геноцид со стороны Украины, или из-за любых других выдуманных причин. Его план с самого начала был вторгнуться в Украину, чтобы контролировать Украину и ее народ, разрушить демократию Украины, которая представляет разительный контраст автократии, которой он управляет, вернуть Украину в состав России", – сказал Блинкен.

Поэтому, по словам госсекретаря США, это самая большая угроза в Европе после Второй мировой войны.

"Глубоко тревожная речь президента Путина вчера и его заявления сегодня дают ясно понять миру, как он рассматривает Украину не как суверенную нацию с правом на территориальную целостность и независимость, а скорее, как творение России и потому подчиненную России. Это совершенно ложное утверждение, которое игнорирует историю, международное право и десятки миллионов патриотично настроенных украинцев, которые являются гордыми гражданами свободной и независимой Украины", – отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что если Россия продолжит агрессию против Украины, то она "встретится с массивными последствиями".

"Вы слышали это от G7, ЕС, НАТО. Это включает… очень жесткие экономические и финансовые санкции, которые будут означать серьезную цену для России… И это дополнительная помощь Украине во всех сферах: безопасности, дипломатической, политической, экономической, гуманитарной. Все это последует. И снова я повторяю то, что говорил раньше: если и как Россия будет обостряться, то и мы тоже", – резюмировал Блинкен.

По словам Кулебы, если дипломатия для сдерживания России не сработает, украинцы будут бороться за каждый сантиметр своей земли.