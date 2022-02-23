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Путин с самого начала планировал вторжение в Украину, чтобы контролировать ее – Блинкен

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Если Россия продолжит агрессию против Украины, то она встретится с "массивными последствиями", отметил Блинкен
Если Россия продолжит агрессию против Украины, то она встретится с "массивными последствиями", отметил Блинкен
Фото: EPA

Заявления президента РФ Владимира Путина доказывают, что он планировал вторжение в Украину. Об этом 22 февраля в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"То, что мы услышали напрямую от президента Путина, доказывает то, что мы говорили, – что он не отправил более 150 тыс. военных на украинскую границу из-за военных учений, или чтобы ответить на угрозу и агрессию Украины, или остановить сфабрикованный геноцид со стороны Украины, или из-за любых других выдуманных причин. Его план с самого начала был вторгнуться в Украину, чтобы контролировать Украину и ее народ, разрушить демократию Украины, которая представляет разительный контраст автократии, которой он управляет, вернуть Украину в состав России", – сказал Блинкен.

Поэтому, по словам госсекретаря США, это самая большая угроза в Европе после Второй мировой войны.

"Глубоко тревожная речь президента Путина вчера и его заявления сегодня дают ясно понять миру, как он рассматривает Украину не как суверенную нацию с правом на территориальную целостность и независимость, а скорее, как творение России и потому подчиненную России. Это совершенно ложное утверждение, которое игнорирует историю, международное право и десятки миллионов патриотично настроенных украинцев, которые являются гордыми гражданами свободной и независимой Украины", – отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что если Россия продолжит агрессию против Украины, то она "встретится с массивными последствиями".

"Вы слышали это от G7, ЕС, НАТО. Это включает… очень жесткие экономические и финансовые санкции, которые будут означать серьезную цену для России… И это дополнительная помощь Украине во всех сферах: безопасности, дипломатической, политической, экономической, гуманитарной. Все это последует. И снова я повторяю то, что говорил раньше: если и как Россия будет обостряться, то и мы тоже", – резюмировал Блинкен.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/3057467704465933/

По словам Кулебы, если дипломатия для сдерживания России не сработает, украинцы будут бороться за каждый сантиметр своей земли.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.

США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2".

Канада и Украина анонсировали санкции в связи с решением Путина. Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений. 

Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев

Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав "независимость" террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, санкции, МИД Украины, оккупация, Госдепартамент США, Вашингтон, агрессия, геноцид, угрозы, помощь, вторжение, независимость, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, украинцы, международное право, президент, Евросоюз, пресс-конференция, войска
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