Байден принял Кулебу в Белом доме

Встреча прошла перед брифингом, на котором Байден объявил о новых санкциях против РФ.

"Президент Байден подтвердил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США. Он сообщил о решении Соединенных Штатов ввести ряд санкций против России за ее неправомерные действия по признанию независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". Американский лидер заверил в готовности США к дальнейшим быстрым и решительным шагам, в тесной координации с союзниками и партнерами в случае дальнейшей агрессии Российской Федерации против Украины", – говорится в сообщении.

Кулеба поблагодарил США за политическую, макрофинансовую и военную помощь Украине на фоне эскалации агрессивных действий со стороны РФ. Глава украинского МИД отметил важность "постоянного наращивания санкционного давления" на Российскую Федерацию, а также военной и макрофинансовой поддержки Украины, и озвучил конкретные предложения по этому поводу.

Также украинский министр повторил приглашение президента Украины Владимира Зеленского к Байдену посетить Украину.

В Белом доме сообщили, что Байден встретился с Кулебой, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Президент США подтвердил, что Вашингтон будет продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и макроэкономическую поддержку. Кроме этого, он подтвердил готовность Соединенных Штатов в сотрудничестве с союзниками и партнерами "быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины".

Встреча прошла на фоне обострения ситуации на востоке Украины и решения российских властей признать "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.