Блинкен отменил встречу с Лавровым. Условием ее проведения было невторжение РФ в Украину

Блинкен: Сейчас мы наблюдаем, что вторжение начинается и Россия полностью отрицает дипломатию Фото: ЕРА

"На прошлой неделе я согласился встретиться с Лавровым, чтобы обсудить озабоченности наших стран в отношении европейской безопасности – только при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Сейчас мы наблюдаем, что вторжение начинается и Россия полностью отрицает дипломатию. Четко это продемонстрировала. Так что не имеет смысла сейчас эту встречу проводить", – заявил госсекретарь США.

Он сказал, что направил Лаврову письмо, в котором сообщил о приверженности США к деэскалации и поиску дипломатического пути решения конфликта.

Последняя встреча Блинкена и Лаврова прошла 21 января в Женеве (Швейцария). 12-го и 15 февраля они провели телефонные переговоры. В интервью каналу "Дождь", которое вышло 19 февраля, госсекретарь США говорил, что планировал встретиться с Лавровым 24 февраля в Европе. "Но, как я сказал министру иностранных дел Лаврову, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину", – подчеркивал Блинкен.