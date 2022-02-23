В США считают, что цель и намерение Путина – захватить всю Украину

Американские чиновники уверены, что Путин готовит свою нацию к войне с Украиной Фото: EPA

По мнению Лью, действия Путина еще раз подтверждают, что сенатор от Республиканской партии Митт Ромни был прав, когда назвал Россию геополитическим врагом №1 для США. Он добавил, что в зависимости от того, куда направятся силы РФ, будет решаться, вступит ли США в очень большую войну.

Он подчеркнул, что есть значительная разница между тем, что Путин направит войска в те районы Донбасса, которые контролируют пророссийские боевики, или же в подконтрольные Украине регионы Луганской и Донецкой областей.

Наращивание войск РФ вдоль границы с Украиной и недавняя речь Путина, по мнению Лью, ясно показывают, что цель и намерение российского лидера – захватить всю Украину.

Аналогичное мнение в комментарии журналисту Washington Post Джону Хадсону выразил неназванный высокопоставленный представитель администрации США.

"Он ясно дал понять, что исторически рассматривает Украину как часть России. Это была речь к русскому народу, чтобы оправдать войну", – цитирует журналист чиновника в Twitter.

Этот же чиновник в ответ на вопрос, не приведет ли ввод российских войск на Донбасс к большим санкциям, заявил, что у России есть войска на Донбассе уже несколько лет, а сейчас РФ делают это более открыто. Новых санкций он не исключил.

Interesting moment: A reporter asks if Russian forces moving into Donbas would trigger big sanctions. Official says Russia has had forces in Donbas for several years, wouldn’t be a new step. They are "apparently doing this in a more overt way." Doesn’t rule out more sanctions 2/ — John Hudson (@John_Hudson) February 21, 2022

Чиновник также уверен, что Россия может вторгнуться в любой момент, используя провокации как предлог. Вместе с тем, по его словам, "попытки дезинформации России никого не обманывают".

The official said Russia’s “attempts at disinformation aren’t fooling anyone." As an example, he cites an "explosion" in Ukraine in the middle of the night that "happens to have Russian-state media" right in place to cover it 4/ — John Hudson (@John_Hudson) February 21, 2022

Согласен с такими размышлениями и бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол. Он написал в Twitter, что "речь Путина готовила нацию к войне".