В США считают, что цель и намерение Путина – захватить всю Украину

По мнению Лью, действия Путина еще раз подтверждают, что сенатор от Республиканской партии Митт Ромни был прав, когда назвал Россию геополитическим врагом №1 для США. Он добавил, что в зависимости от того, куда направятся силы РФ, будет решаться, вступит ли США в очень большую войну.
Он подчеркнул, что есть значительная разница между тем, что Путин направит войска в те районы Донбасса, которые контролируют пророссийские боевики, или же в подконтрольные Украине регионы Луганской и Донецкой областей.
Наращивание войск РФ вдоль границы с Украиной и недавняя речь Путина, по мнению Лью, ясно показывают, что цель и намерение российского лидера – захватить всю Украину.
Аналогичное мнение в комментарии журналисту Washington Post Джону Хадсону выразил неназванный высокопоставленный представитель администрации США.
"Он ясно дал понять, что исторически рассматривает Украину как часть России. Это была речь к русскому народу, чтобы оправдать войну", – цитирует журналист чиновника в Twitter.
Этот же чиновник в ответ на вопрос, не приведет ли ввод российских войск на Донбасс к большим санкциям, заявил, что у России есть войска на Донбассе уже несколько лет, а сейчас РФ делают это более открыто. Новых санкций он не исключил.
Interesting moment: A reporter asks if Russian forces moving into Donbas would trigger big sanctions. Official says Russia has had forces in Donbas for several years, wouldn’t be a new step. They are "apparently doing this in a more overt way." Doesn’t rule out more sanctions 2/— John Hudson (@John_Hudson) February 21, 2022
Чиновник также уверен, что Россия может вторгнуться в любой момент, используя провокации как предлог. Вместе с тем, по его словам, "попытки дезинформации России никого не обманывают".
The official said Russia’s “attempts at disinformation aren’t fooling anyone." As an example, he cites an "explosion" in Ukraine in the middle of the night that "happens to have Russian-state media" right in place to cover it 4/— John Hudson (@John_Hudson) February 21, 2022
Согласен с такими размышлениями и бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол. Он написал в Twitter, что "речь Путина готовила нацию к войне".
I agree with this SAO. Putin's speech was preparing the nation for war. https://t.co/Tc0AqOwF6c— Michael McFaul (@McFaul) February 21, 2022
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.
США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2".
Канада и Украина анонсировали санкции в связи с решением Путина. Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений.