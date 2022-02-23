США планируют перекрыть экспорт иностранной техники в Россию в случае вторжения – СМИ

Собеседники журналистов уверяют, что президент США Джо Байден добьется этого, расширив список товаров, для которых требуются лицензии США, прежде чем поставщики смогут поставлять их в Россию, а затем его администрация откажет в этих лицензиях.

Эти меры являются частью набора экспортных санкций, которые Соединенные Штаты подготовили для нанесения ущерба российской экономике и которые касаются различных товаров, от лазеров до телекоммуникационного оборудования и морской техники.

О них не было объявлено 22 февраля в рамках пакета санкций, обнародованных Байденом, но источники Reuters отметили, что их введут, если президент РФ Владимир Путин продолжит эскалацию.