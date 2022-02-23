В Украине введено чрезвычайное положение

Решение поддержали 335 народных депутатов. В частности, документ поддержали 230 нардепов от "Слуги народа" (не голосовал один), 22 представителя "Европейской солидарности", 19 депутатов от "Голоса", 16 депутатов из "Батьківщини" (двое не голосовали), 16 нардепов из депутатской группы "За майбутнє", 19 представителей депутатской группы "Довіра", 12 внефракционных нардепов, а также один депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который представлял законопроект в Верховной Раде, подчеркнул, что главным вызовом безопасности Украины является российская агрессия. Признание "независимости" территорий, оккупированных группировками "ЛДНР", заявил он, ведет к эскалации обстановки на востоке страны.
Данилов добавил, что в последние дни "ситуация усложнилась", поэтому властям "нужен этот режим". Он заверил, что "ситуация непростая, но полностью контролируемая".
"По данным нашей разведки, […] без дестабилизации ситуации в Украине захват территории Украины Россией невозможен", – сказал секретарь СНБО.
Чрезвычайное положение президент предлагает ввести, в частности, для нормализации обстановки в стране, обеспечения охраны и защиты государственной границы, противодействия преступности и поддержания общественного порядка.
Предполагается, что режим ЧП будет введен 24 февраля сроком на 30 дней на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей, а также Киева.
В соответствии с законом, уполномоченные органы во время действия режима чрезвычайного положения могут использовать следующие меры:
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. Штаты ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2". Санкции против РФ ввели также Канада и Япония.
Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
23 февраля Совет нацбезопасности Украны решил ввести на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, правовой режим чрезвычайного положения. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что режим ЧП предусматривает ограничения движения транспорта, его дополнительный осмотр, а также проверку документов у граждан. Он заверил, что на жизни граждан режим ЧП не отразится.