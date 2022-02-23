В Украине введено чрезвычайное положение

Решение поддержали 335 народных депутатов. В частности, документ поддержали 230 нардепов от "Слуги народа" (не голосовал один), 22 представителя "Европейской солидарности", 19 депутатов от "Голоса", 16 депутатов из "Батьківщини" (двое не голосовали), 16 нардепов из депутатской группы "За майбутнє", 19 представителей депутатской группы "Довіра", 12 внефракционных нардепов, а также один депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который представлял законопроект в Верховной Раде, подчеркнул, что главным вызовом безопасности Украины является российская агрессия. Признание "независимости" территорий, оккупированных группировками "ЛДНР", заявил он, ведет к эскалации обстановки на востоке страны.

Данилов добавил, что в последние дни "ситуация усложнилась", поэтому властям "нужен этот режим". Он заверил, что "ситуация непростая, но полностью контролируемая".

"По данным нашей разведки, […] без дестабилизации ситуации в Украине захват территории Украины Россией невозможен", – сказал секретарь СНБО.

Чрезвычайное положение президент предлагает ввести, в частности, для нормализации обстановки в стране, обеспечения охраны и защиты государственной границы, противодействия преступности и поддержания общественного порядка.

Предполагается, что режим ЧП будет введен 24 февраля сроком на 30 дней на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей, а также Киева.

В соответствии с законом, уполномоченные органы во время действия режима чрезвычайного положения могут использовать следующие меры: