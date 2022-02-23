Глава правительства Нидерландов назвал Путина "полным параноиком"

Рютте заявил, что в случае полномасштабного вторжения в Украину санкционный пакет против РФ значительно ужесточится Фото: EPA

Свою оценку Путину Рютте дал из-за эскалации ситуации вокруг Украины – он узнал о том, что глава Кремля планирует ввести российские войска на временно оккупированные территории Украины – так называемые "ДНР" и "ЛНР".

По мнению Рютте, Путин – "человек... полностью параноик".

Во время выступления в парламенте 22 февраля Рютте заявил, что в случае полномасштабного вторжения в Украину санкционный пакет стран Запада против РФ значительно ужесточится.

Премьер Нидерландов уверен, что в Москве это почувствуют.