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Ахеджакова об обращении Путина: Это действительно пахнет объявлением войны всему миру, последствия будут очень тяжелыми

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Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей это страшно, отметила Ахеджакова
Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей – это страшно, отметила Ахеджакова
Скриншот: Крым.Реалии / YouTube

Видеообращение президента РФ Владимира Путина к россиянам, в котором он объявил о решении признать незаконные вооруженные формирования "ЛДНР" "независимыми республиками", "пахнет объявлением войны всему миру".

Такое мнение выразила российская актриса Лия Ахеджакова, сообщила 22 февраля русская служба ВВС News.

21 февраля Путин обратился к россиянам с 50-минутным видеообращением. В нем президент РФ изложил свое видение истории Украины и России. Обращение было наполнено пропагандистскими штампами (например, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией") и, как отметил американский телеканал CNN, "историческими обидами".

"Вот этот новый "учебник истории", который мы услышали, – это приложение к этим Пушилиным (главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин. – "ГОРДОН"), Моторолам (боевик "ДНР" Арсений Павлов. – "ГОРДОН") и всему этому ужасу. Я думаю, что случилось что-то непоправимое, это действительно пахнет объявлением войны всему миру. Это что-то невероятное, невероятное по несостоятельности и подлости. Мне кажется, что последствия будут очень тяжелыми. Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей – вот это страшно", – отметила Ахеджакова.

Она неоднократно высказывалась в поддержку Украины и против агрессии России по отношению к своему соседу.

Контекст:

15 февраля нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. Соединенные Штаты ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2". Санкции против РФ ввели также Канада и Япония.

Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Лия Ахеджакова, агрессия, Денис Пушилин, учебники, Моторола, ДНР, президент, ЛНР, безопасность, актриса, ЛДНР, обращение
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