Ахеджакова об обращении Путина: Это действительно пахнет объявлением войны всему миру, последствия будут очень тяжелыми

Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей – это страшно, отметила Ахеджакова Скриншот: Крым.Реалии / YouTube

Такое мнение выразила российская актриса Лия Ахеджакова, сообщила 22 февраля русская служба ВВС News.

21 февраля Путин обратился к россиянам с 50-минутным видеообращением. В нем президент РФ изложил свое видение истории Украины и России. Обращение было наполнено пропагандистскими штампами (например, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией") и, как отметил американский телеканал CNN, "историческими обидами".

"Вот этот новый "учебник истории", который мы услышали, – это приложение к этим Пушилиным (главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин. – "ГОРДОН"), Моторолам (боевик "ДНР" Арсений Павлов. – "ГОРДОН") и всему этому ужасу. Я думаю, что случилось что-то непоправимое, это действительно пахнет объявлением войны всему миру. Это что-то невероятное, невероятное по несостоятельности и подлости. Мне кажется, что последствия будут очень тяжелыми. Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей – вот это страшно", – отметила Ахеджакова.

Она неоднократно высказывалась в поддержку Украины и против агрессии России по отношению к своему соседу.