Науседа: Поведение РФ – не повод для удивления. Восемь лет назад это началось в Крыму и на Донбассе

По его словам, поведение РФ не является "поводом для удивления".

"Восемь лет назад это началось в Крыму и на Донбассе. А сейчас Россия сделала еще один бесстыдный шаг через красную линию. Хочу, чтобы меня четко услышали: Луганск и Донецк являются и всегда будут частью Украины. Литва не признает никаких попыток подорвать территориальную целостность Украины. Также мы не признаем незаконную аннексию Крыма", – заявил он.

Науседа заверил Украину в поддержке со стороны Литвы.

"Мы будем стоять вместе с братским народом и помогать всем, чем сможем", – сказал президент.