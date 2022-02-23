Зеленский: "Северный поток – 2" нужно полностью остановить

Зеленский поблагодарил иностранных партнеров за санкции, которые были введены против России в связи с ее решением признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР".
"Ожидаем дальнейших шагов по усилению санкционного давления. Важным является также решение Германии остановить сертификацию "Северного потока – 2". Оно должно стать необратимым и полностью остановить этот проект, который является оружием. Оружием, которое уже используется против Украины, используется против всей Европы", – сказал президент.
Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.
22 февраля власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2".
Решение о приостановке сертификации газопровода было принято после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".