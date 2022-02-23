Зеленский: "Северный поток – 2" нужно полностью остановить

Зеленский поблагодарил иностранных партнеров за санкции, которые были введены против России в связи с ее решением признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Ожидаем дальнейших шагов по усилению санкционного давления. Важным является также решение Германии остановить сертификацию "Северного потока – 2". Оно должно стать необратимым и полностью остановить этот проект, который является оружием. Оружием, которое уже используется против Украины, используется против всей Европы", – сказал президент.