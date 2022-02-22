Кулеба о приостановке сертификации "Северного потока – 2": Морально и политически правильный шаг Германии

"В нынешних условиях это верный шаг с моральной, политической и практической точки зрения. Настоящее лидерство предполагает сложные решения в трудные времена. Шаг Германии это доказывает", – подчеркнул Кулеба.

Вітаю рішення ФРН зупинити сертифікацію Північного потоку 2. За нинішніх умов це правильний крок з моральної, політичної та практичної точки зору. Справжнє лідерство передбачає складні рішення у важкі часи. Крок Німеччини це доводить.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

22 февраля 2022 года Германия объявила, что приостановит сертификацию "Северного потока – 2". Это решение было принято после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Канцлер Австрии Карл Нехаммер 21 февраля заявил, что пакет санкций, подготовленный Европейским союзом на случай вторжения России в Украину, включает меры, направленные против газопровода "Северный поток – 2".