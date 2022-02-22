Пакет санкций ЕС против России включает "Северный поток – 2" – канцлер Австрии

Нехаммер сказал, что на случай, если Россия продолжит "сочетать насилие и политику", Евросоюз подготовил режим интенсивных санкций. Сюда же относится вывод из эксплуатации газопровода "Северный поток – 2".

Также он добавил, что эти санкции могут быть "активированы нажатием кнопки", а обход этих санкций невозможен или максимально затруднителен благодаря хорошей подготовке Еврокомиссии.