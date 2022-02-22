Пакет санкций ЕС против России включает "Северный поток – 2" – канцлер Австрии

Нехаммер сказал, что на случай, если Россия продолжит "сочетать насилие и политику", Евросоюз подготовил режим интенсивных санкций. Сюда же относится вывод из эксплуатации газопровода "Северный поток – 2".
Также он добавил, что эти санкции могут быть "активированы нажатием кнопки", а обход этих санкций невозможен или максимально затруднителен благодаря хорошей подготовке Еврокомиссии.
Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.
22 февраля Германия объявила, что приостановит сертификацию "Северного потока – 2". Это решение было принято после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".