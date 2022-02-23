В РФ пообещали Европе газ по €2 тыс. после решения о заморозке "Северного потока – 2"

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2 тыс. за 1 тыс. м³ газа", – написал он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

22 февраля власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2".

Решение о приостановке сертификации газопровода было принято после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".