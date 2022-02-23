"Надеемся, что не вспыхнет война". Дуда призвал Путина не отдавать приказ о вооруженной агрессии против Украины

"Надеемся, что не вспыхнет война. Призываем президента РФ Владимира Путина, тех, кто принимает решения в России, чтобы они воздержались от отдачи приказа о вооруженной агрессии против Украины. Это важный момент, когда все мы ходим по узкой тропе между миром, дальнейшим стабильным развитием и войной, которая неизвестно куда заведет Россию, а возможно, и мир", – заявил он.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После признания "ЛДНР" западные страны анонсировали санкции против России. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Решение о признании "ЛДНР" президент РФ Владимир Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.