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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В случае введения чрезвычайного положения банковская система Украины будет работать в обычном режиме – НБУ

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В НБУ подчеркнули, что у регулятора достаточно резервов для подкрепления банков наличными средствами
В НБУ подчеркнули, что у регулятора достаточно резервов для подкрепления банков наличными средствами
Фото: depositphotos.com

В случае введения чрезвычайного положения банковская система Украины будет работать в обычном режиме. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.

"Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжатся в обычном режиме", – говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что у регулятора достаточно резервов для подкрепления банков наличными средствами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге 23 февраля анонсировал введение чрезвычайного положения в стране. Это решение еще должна поддержать Верховная Рада. Издание "ГОРДОН" рассказало, как будет работать чрезвычайное положение в Украине в случае его утверждения парламентом.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Он также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

Теги: Украина, чрезвычайное положение, агрессия, Нацбанк, банковская система, война в Украине
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