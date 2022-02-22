В Донецкой и Луганской областях могут ввести чрезвычайное положение – Арахамия

Отвечая на вопрос, в каких регионах может быть введено чрезвычайное положение, Арахамия заявил: "Ну пограничные. Сейчас в первую очередь это Донецкая и Луганская, принимая во внимание, что уже произошло, мне кажется, что это правильно... Моя позиция – нужно уже вводить. Но финально мы все это коллегиально решим и быстро, в течение одного дня, проголосуем".

Он также отметил, что Верховная Рада должна "принимать все законы, которые дают возможность нашей армии усиливаться". "Это не только деньги, это и про территориальную оборону, и про вооружение, и законопроект об оружии, чтобы люди могли самостоятельно покупать оружие и записываться в территориальную оборону", – добавил Арахамия.