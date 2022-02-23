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Как будет работать чрезвычайное положение в Украине. Главное

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Введение чрезвычайного положения предполагает проверку документов у физических лиц
Введение чрезвычайного положения предполагает проверку документов у физических лиц
Фото: МВС України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге 23 февраля анонсировал введение чрезвычайного положения в стране. Это решение еще должна поддержать Верховная Рада. Издание "ГОРДОН" рассказывает, как будет работать чрезвычайное положение в Украине в случае его утверждения парламентом.

По словам Данилова, чрезвычайное положение почти никак не отразится на жизни граждан.

При этом он отметил, что предусмотрен ряд следующих ограничений:

  • усиление охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения;
  • ограничение движения транспорта;
  • дополнительный осмотр транспортных средств;
  • проверка документов у физических лиц.

В то же время, согласно закону о чрезвычайном положении, в случае его введения в Украине могут действовать такие ограничения:

  • установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение;
  • ограничение движения транспортных средств и их осмотр;
  • запрет проведения массовых мероприятий, в частности концертов;
  • запрет забастовок;
  • принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц;
  • прекращение работы аэропортов;
  • перекрытие дорог;
  • временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания;
  • установка "квартирной повинности" для размещения эвакуированных;
  • введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;
  • изменение режима работы предприятий, переориентация их на производство необходимой продукции.

Прописанные в законе ограничения могут вводиться точечно в зависимости от ситуации.

Как отметил Данилов, комендантский час в Украине могут ввести в случае, если будет такая необходимость. То же касается и военного положения.

Теги: Украина, чрезвычайное положение, комендантский час, война в Украине, безопасность, ограничения, Алексей Данилов
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