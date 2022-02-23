Как будет работать чрезвычайное положение в Украине. Главное

По словам Данилова, чрезвычайное положение почти никак не отразится на жизни граждан.
При этом он отметил, что предусмотрен ряд следующих ограничений:
- усиление охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения;
- ограничение движения транспорта;
- дополнительный осмотр транспортных средств;
- проверка документов у физических лиц.
В то же время, согласно закону о чрезвычайном положении, в случае его введения в Украине могут действовать такие ограничения:
- установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение;
- ограничение движения транспортных средств и их осмотр;
- запрет проведения массовых мероприятий, в частности концертов;
- запрет забастовок;
- принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц;
- прекращение работы аэропортов;
- перекрытие дорог;
- временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания;
- установка "квартирной повинности" для размещения эвакуированных;
- введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;
- изменение режима работы предприятий, переориентация их на производство необходимой продукции.
Прописанные в законе ограничения могут вводиться точечно в зависимости от ситуации.
Как отметил Данилов, комендантский час в Украине могут ввести в случае, если будет такая необходимость. То же касается и военного положения.