Как будет работать чрезвычайное положение в Украине. Главное

По словам Данилова, чрезвычайное положение почти никак не отразится на жизни граждан.

При этом он отметил, что предусмотрен ряд следующих ограничений:

усиление охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения;

ограничение движения транспорта;

дополнительный осмотр транспортных средств;

проверка документов у физических лиц.

В то же время, согласно закону о чрезвычайном положении, в случае его введения в Украине могут действовать такие ограничения:

установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение;

ограничение движения транспортных средств и их осмотр;

запрет проведения массовых мероприятий, в частности концертов;

запрет забастовок;

принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц;

прекращение работы аэропортов;

перекрытие дорог;

временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания;

установка "квартирной повинности" для размещения эвакуированных;

введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;

изменение режима работы предприятий, переориентация их на производство необходимой продукции.

Прописанные в законе ограничения могут вводиться точечно в зависимости от ситуации.

Как отметил Данилов, комендантский час в Украине могут ввести в случае, если будет такая необходимость. То же касается и военного положения.