Данилов рассказал, введут ли в Украине комендантский час

Данилов: Обеспечивать безопасность – это наша обязанность, наша задача Фото: Олексій Данілов / Facebook

"В зависимости от ситуации. Штаб, который будет находиться на той или иной территории, может принимать решение. Подчеркиваю – в случае необходимости. Никто не будет никого "кошмарить". Но обеспечивать безопасность – это наша обязанность, наша задача", – подчеркнул Данилов.

Сегодня он сообщил, что СНБО предлагает Верховной Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

"В Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил, поэтому там действует особый правовой режим", – пояснил Данилов.