СНБО предлагает ВР ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей

Совет национальной безопасности и обороны предлагает Верховной Раде ввести чрезвычайное положение на территории Украины. Об этом сообщил 23 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания.
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